Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 22-Jähriger alkoholisiert verunfallt

Marsberg (ots)

Positiv auf Alkohol getestet worden ist ein junger Autofahrer, der in der Nacht zu Dienstag auf der Papenstraße unterwegs war. Er ist von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Grundstücksmauer gefahren. Der Fahrer aus Marsberg ist bei dem Unfall nicht verletzt worden. An seinem Auto ist Totalschaden entstanden. Es wurde abgeschleppt. Die Mauer ist bei dem Unfall beschädigt worden. Die Polizei hat den Führerschein sichergestellt. Außerdem ist dem alkoholisierten Fahrer Blut entnommen worden. Jetzt ermittelt das Verkehrskommissariat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Laura Humbeck
Telefon: 0291 / 90 20 - 1143
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

