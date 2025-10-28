Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfall an der Vinckestraße Samstagnachmittag
Arnsberg (ots)
Samstag gegen 14 Uhr könnte ein geparkter Opel beschädigt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Situation im Begegnungsverkehr. Ein grauhaariger Mann in einem Mercedes soll auf der Vinckestraße einem schwarzen Seat entgegen gekommen sein. Dieser Autofahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein. Er wird -wie alle weiteren Zeugen- gebeten, sich unter 02932 - 90200 bei der Polizei in Arnsberg zu melden.
