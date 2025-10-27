Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Werkzeuge aus Handwerkerauto entwendet
Arnsberg (ots)
Der Van war in der Nacht zu Montag an der Oberglösinger Straße geparkt. Unbekannte Täter haben das Auto geöffnet und nach dem aktuellen Ermittlungsstand mehrere elektronische Werkzeuge mitgenommen. Die Polizei geht vom Tatzeitraum zwischen Sonntag, 17:15 Uhr und Montag, 5 Uhr aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.
