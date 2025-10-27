PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ermittlungen zu KO-Topfen

Eslohe (ots)

Eine 19-Jährige aus Schmallenberg wurde aufgrund ihres Gesundheitszustandes nach einem Fest in Cobbenrode am Samstag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie war alkoholisiert und eine mögliche Verabreichung von KO-Tropfen konnte nicht ausgeschlossen werden. Daher ist ihr eine Blutprobe entnommen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, ob möglicherweise KO-Tropfen darin nachgewiesen werden können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Laura Humbeck
Telefon: 0291 / 90 20 - 1143
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

