Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ermittlungen zu KO-Topfen

Eslohe (ots)

Eine 19-Jährige aus Schmallenberg wurde aufgrund ihres Gesundheitszustandes nach einem Fest in Cobbenrode am Samstag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie war alkoholisiert und eine mögliche Verabreichung von KO-Tropfen konnte nicht ausgeschlossen werden. Daher ist ihr eine Blutprobe entnommen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, ob möglicherweise KO-Tropfen darin nachgewiesen werden können.

