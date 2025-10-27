Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Ermittlungen zu KO-Topfen
Eslohe (ots)
Eine 19-Jährige aus Schmallenberg wurde aufgrund ihres Gesundheitszustandes nach einem Fest in Cobbenrode am Samstag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie war alkoholisiert und eine mögliche Verabreichung von KO-Tropfen konnte nicht ausgeschlossen werden. Daher ist ihr eine Blutprobe entnommen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, ob möglicherweise KO-Tropfen darin nachgewiesen werden können.
