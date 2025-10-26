POL-HSK: Mehrere PKW durch Vandalismus beschädigt

Brilon (ots) - Am 25.10.2025 kam es zwischen 17:00 und 23:00 Uhr in Brilon zu zwei Einbrüchen in Wohnungen. In der Straße Eselskamp schlugen unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Balkontür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein und drangen so gewaltsam in die Wohnung ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuten sie Bargeld. In der Straße An der Schützenhalle schlugen Unbekannte ebenfalls ein Fenster im ...

