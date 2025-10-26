Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Mehrere PKW durch Vandalismus beschädigt
Arnsberg-Neheim (ots)
Am 25.10.2025, gegen 03:00 Uhr, zogen offenbar mehrere Personen randalierend von der Möhnestraße über die Friedensstraße, die Straße Alter Graben und die Schwester-Aicharda-Straße zur Fußgängerzone. Auf ihrem Weg lärmten sie und traten an mindestens 10 geparkten Autos Außenspiegel ab. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell