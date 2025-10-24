Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Vereinsheim an der Promenade

Arnsberg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten, in das Vereinsheim eines Fußballvereins an der Promenade in Alt-Arnsberg einzudringen. Vom 22.10.2025 um 16:30 Uhr bis zum 23.10.2025 um 06:45 Uhr beschädigten der oder die Täter ein Fenster des Gebäudes, das sich in Richtung des Ruhrtalradwegs befindet. Die Täter schafften es nicht, in das Vereinsheim einzubrechen und ließen von der Tat ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell