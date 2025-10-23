Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch im Fichtenweg in Winterberg

Winterberg (ots)

Im Zeitraum vom 01.05.2025 um 07:00 Uhr bis zum 31.08.2025 um 18:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Wohnung im Fichtenweg einzudringen. Die angegangene Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus mit acht Parteien im 2. Obergeschoss. Die Wohnung wird als Mietobjekt genutzt. Der Einbruchsversuch scheiterte, die Tür hielt stand.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell