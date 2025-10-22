Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern
Sundern (ots)
Am gestrigen Tag um 17:45 Uhr kam es in der Heinrich-Lübke-Straße in Sundern zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Hausbewohner im Alter von 25 und 30 Jahren gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Die Streitigkeiten zwischen den beiden Männern eskalierten. Der 30-jährige Mann griff zu einer herausgebrochenen Fliese, die auf dem Boden lag und schlug damit den 25-Jährigen. Dieser schlug dem Angreifer daraufhin dreimal mit der Faust in das Gesicht. Beide wurden leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
