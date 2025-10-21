Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag um 12:35 Uhr kam es in der Apostelstraße in Arnsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 62-jähriger Mann aus Arnsberg einem silbernen Auto auf. Der Fahrer des silbernen Autos entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Fahrer und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

