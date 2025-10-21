PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Abend um 22:00 Uhr kam es in der Settmeckestraße in Sundern zu einem versuchten Einbruch in eine Garage. Die betroffene Garage befindet sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses und grenzt an das Wohnhaus an. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu der Garage zu verschaffen. Dem oder den Tätern gelang es, das Tor zu öffnen. Daraufhin löste jedoch die Alarmanlage aus, sodass sie in unbekannte Richtung flüchteten. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

