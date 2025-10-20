Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Garage

Winterberg (ots)

Im Zeitraum vom 16.10.2025 um 19:00 Uhr bis zum 17.10.2025 um 08:20 Uhr kam es in der Straße Fichtenweg in Winterberg zu einem versuchten Einbruch in eine Garage. Bislang unbekannte Täter beschädigten den elektronischen Schlüsseltaster der Garage, um an die dahinterliegende Verkabelung zu kommen und das Tor zu öffnen. Es gelang ihnen lediglich, das Garagentor zur Hälfte zu öffnen. Derzeit liegen keine Hinweise vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell