Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bahnbetriebsunfall

Brilon (ots)

Brilon-Wald - Durch eine Polizeistreife wurde in Brilon Wald eine Lokomotive an den Bahngleisen gesichtet, welche offensichtlich aus den Gleisen gesprungen war und auf eine Bundesstraße zu stürzen drohen. Die Unfallstelle wurde durch Kräfte der Polizei und Feuerwehr weiträumig abgesichert.

Am 18.10.2025, kurz vor Mitternacht, war es im Rahmen einer Rangierfahrt eines Güterzuges dazu gekommen, dass ein Haltesignal übersehen und missachtet wurde. Durch eine technische Sicherungseinrichtung wurde die Lokomotive zum Entgleisen gebracht. Durch den Unfall wurde keine Person verletzt. Aus der umgekippten Lokomotive lief eine geringe Menge Kraftstoff aus, welcher durch die Feuerwehr aufgefangen und entsorgt wurde. Ein Hubschrauber der Bundespolizei wurden ebenfalls eingesetzt. Die entgleiste Lokomotive wurde durch einen schienengebundenen Kran wieder aufgegleist.

Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
