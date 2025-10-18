Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit
Arnsberg - Hüsten (ots)
-Hüsten- Am 17.10.2025, um 22:30 Uhr, kam es im Ortsteil Hüsten zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr die Fahrerin im Kreuzungsbereich Kettelerstraße/ Alt Hüsten rückwärts. Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde dabei touchiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin Alkoholkonsum festgestellt. Da ein anschließender Atemalkoholtest keine Wert angab und die Fahrzeugführerin ihren Alkoholkonsum bestätigte, erfolgte eine Blutentnahme auf der nächstgelegenen Polizeiwache. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt. Das zuständige Verkehrskommissariat wird die Ermittlungen aufnehmen.
