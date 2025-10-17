Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Herkunft der 6 toten Welpen ermittelt

Arnsberg (ots)

Nachdem die Meldung zu den in einem Abwasserschacht aufgefundenen Welpen veröffentlicht wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6138661), hat sich nun die Person gemeldet, der die Tiere gehörten.

Nach Angaben dieser Person wurden die Welpen tot geboren beziehungsweise seien kurz nach der Geburt verstorben. In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober habe er die toten Tiere in der Toilette entsorgt.

Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell