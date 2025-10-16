Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straftaten nach dem Tierschutzgesetz

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg-Voßwinkel

Am gestrigen Tag um 14:15 Uhr stellte ein Zeuge in einem Abwasserauffangbecken sechs tote Hundewelpen fest. Das Auffangbecken befindet sich in der Straße Zum Flugplatz in Arnsberg-Voßwinkel. Die Hunderasse konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht identifiziert werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Marsberg

Am Freitag, den 03.10.2025, im Zeitraum von 07:00- 20:00 Uhr, sowie im Zeitraum vom 12.10.2025 um 23:00 bis zum 13.10.2025 um 05:00 Uhr kam es zu einer Vergiftung von zwei Katzen. Die Katzen sind zwei verschiedenen Haushalten -jeweils in der Straße Auf der Hude in Marsberg- angehörig. Zum Tatzeitpunkt hielten sich die beiden Katzen im Freien auf. Um sie zu retten, mussten sie einer sofortigen tierärztlichen Behandlung unterzogen werden. Auf einem angrenzenden Friedhof konnte eine der Besitzerinnen eine verdächtige Substanz feststellen. Diese wurde sichergestellt. Worum es sich bei dieser Substanz handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711.

