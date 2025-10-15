PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfallflucht

Olsberg (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, um 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Fruges Straße in Olsberg-Bigge zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer beschädigte beim Einparken einen geparkten grauen Mercedes. Der Skoda-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und ging in den Lebensmittelmarkt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall und machte die Fahrzeughalterin des Mercedes darauf aufmerksam, als sie zu ihrem Auto zurückkehrte. Die Zeugin könnte gegebenenfalls ergänzende Angaben machen. Die Dame sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

