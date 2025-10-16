PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Einbruch in Meschede-Beringhausen

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Beringhausen in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Auf dem Grundstück befindet sich ein Ferienhaus. Der oder die Täter verschafften sich dazu -ebenfalls über ein Fenster im rückwärtigen Bereich- gewaltsam Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Marsberg

Im Zeitraum vom 14.10.2025 um 22:10 Uhr bis zum 15.10.2025 um 14:30 Uhr kam es in der Straße Trift in Marsberg zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dies verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

