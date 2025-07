POL-SO: Kleinkraft entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit

Geseke (ots) - Am gestrigen Montag kam es um 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B1 in Höhe von Langeneicke. Demnach befuhr ein 49-jähriger Bad Sassendorfer die K50 in Richtung Mittelhausen. An der Einmündung zur B1 missachtete er beim rechts abbiegen das Stopp-Zeichen und kollidierte mit einem 22-jährigen Geseker, der auf der B1 in Richtung Erwitte unterwegs war. Der ...

