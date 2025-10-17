PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch auf Firmengelände

Meschede (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. September 2025, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 15. Oktober 2025, 12:40 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Steinwiese in Meschede-Enste zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Zaunelement Zutritt zu dem Gelände. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Jana Schäfer
Telefon: 0291 9020 1142
E-Mail: Jana.Schaefer@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 08:20

    POL-HSK: Straftaten nach dem Tierschutzgesetz

    Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg-Voßwinkel Am gestrigen Tag um 14:15 Uhr stellte ein Zeuge in einem Abwasserauffangbecken sechs tote Hundewelpen fest. Das Auffangbecken befindet sich in der Straße Zum Flugplatz in Arnsberg-Voßwinkel. Die Hunderasse konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht identifiziert werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:38

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Einbruch in Meschede-Beringhausen Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Beringhausen in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Auf dem Grundstück befindet sich ein Ferienhaus. Der oder die Täter verschafften sich dazu -ebenfalls über ein Fenster im rückwärtigen Bereich- ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:18

    POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfallflucht

    Olsberg (ots) - Am Samstag, den 11.10.2025, um 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Fruges Straße in Olsberg-Bigge zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer beschädigte beim Einparken einen geparkten grauen Mercedes. Der Skoda-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und ging in den Lebensmittelmarkt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren