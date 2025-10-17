Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch auf Firmengelände

Meschede (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. September 2025, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 15. Oktober 2025, 12:40 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Steinwiese in Meschede-Enste zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Zaunelement Zutritt zu dem Gelände. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

