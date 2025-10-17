PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vollmachten: So schützt man sich vor Betrug!

Hochsauerlandkreis (ots)

Vermeintlich hilfsbereite Bekannte oder Verwandte nutzen oftmals das Vertrauen und die Gutgläubigkeit von Senioren aus. Die Bevollmächtigten können dann beispielsweise im Namen der Beauftragenden Bankgeschäfte tätigen, einkaufen oder Rechnungen bezahlen. Doch Vorsicht: Dieses Vertrauen wird häufig von Betrügern missbraucht, denen es nur darum geht, auf diese Weise Geld zu erschleichen.

Um darauf aufmerksam zu machen, beabsichtigt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis eine Telefonaktion für Senioren durchzuführen. Diese soll am Dienstag, den 21.10.2025, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr stattfinden. Interessierte können sich telefonisch beraten lassen und entsprechende Präventionshinweise durch die Kriminalpolizei bekommen.

Ihr Ansprechpartner:

KHK Oliver Milhoff

Tel. 0291-9020-4610

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:01

    POL-HSK: Einbruch auf Firmengelände

    Meschede (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. September 2025, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 15. Oktober 2025, 12:40 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Steinwiese in Meschede-Enste zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Zaunelement Zutritt zu dem Gelände. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 08:20

    POL-HSK: Straftaten nach dem Tierschutzgesetz

    Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg-Voßwinkel Am gestrigen Tag um 14:15 Uhr stellte ein Zeuge in einem Abwasserauffangbecken sechs tote Hundewelpen fest. Das Auffangbecken befindet sich in der Straße Zum Flugplatz in Arnsberg-Voßwinkel. Die Hunderasse konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht identifiziert werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:38

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Einbruch in Meschede-Beringhausen Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Beringhausen in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Auf dem Grundstück befindet sich ein Ferienhaus. Der oder die Täter verschafften sich dazu -ebenfalls über ein Fenster im rückwärtigen Bereich- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren