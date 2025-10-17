Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vollmachten: So schützt man sich vor Betrug!

Hochsauerlandkreis (ots)

Vermeintlich hilfsbereite Bekannte oder Verwandte nutzen oftmals das Vertrauen und die Gutgläubigkeit von Senioren aus. Die Bevollmächtigten können dann beispielsweise im Namen der Beauftragenden Bankgeschäfte tätigen, einkaufen oder Rechnungen bezahlen. Doch Vorsicht: Dieses Vertrauen wird häufig von Betrügern missbraucht, denen es nur darum geht, auf diese Weise Geld zu erschleichen.

Um darauf aufmerksam zu machen, beabsichtigt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis eine Telefonaktion für Senioren durchzuführen. Diese soll am Dienstag, den 21.10.2025, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr stattfinden. Interessierte können sich telefonisch beraten lassen und entsprechende Präventionshinweise durch die Kriminalpolizei bekommen.

Ihr Ansprechpartner:

KHK Oliver Milhoff

Tel. 0291-9020-4610

