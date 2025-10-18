PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Tankstelle

Olsberg - Assinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden am 18.10.2025 versuchten sich unbekannte Täter das erste Mal Zutritt zu einem Tankstellengebäude zu verschaffen. Durch die Alarmauslösung ließen sie jedoch davon ab und flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Winterberg. Eine Stunde später kehrten sie jedoch zurück. Dieses Mal verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Tankstellengebäude zu verschaffen. Als sie im Verkaufsraum den Alarm bemerkten, flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

