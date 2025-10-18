Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Diebstahl von einem Grabkreuz
Meschede (ots)
- Ostwig - Am 17.10.2025 erhält die Polizei Kenntnis darüber, dass in einem Zeitraum vom 01.10. - 12.10.2025 von einem Grabstein auf dem dortigen Friedhof ein Grabkreuz aus Bronze, welches mittels Bolzen dem Betonstein verankert war, entwendet wurde.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
