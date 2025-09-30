Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Hundebesitzer soll Kinder geschlagen haben

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.09.2025, gegen 13:00 Uhr soll sich im Bereich der Wiesenbrücke in Richtung Bahnhofstraße bis zum Bahnhof eine Streitigkeit zwischen drei Kindern im Alter von 8-10 Jahren und einem Hundebesitzer ereignet haben. Die Kinder teilten der Polizei mit, dass sie auf dem Nachhauseweg grundlos von einem unbekannten Mann mit hüfthohem Hund geschlagen worden seien. Aufgrund der Personenbeschreibung und einer Zeugin konnte ein möglicher Tatverdächtiger identifiziert werden. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die einen solchen Vorfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Schopfheim ist rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698 0 erreichbar.

