Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen-Waldshut: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 18:15 Uhr soll ein dunkler Kombi in der Rheinstraße in Waldshut-Tiengen rückwärts ausgeparkt und dabei einen benachbart geparkten Opel beschädigt haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Der Fahrer des dunklen Kombis mit Züricher Kennzeichen setzte im Anschluss die Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Das könnte Sie auch interessieren