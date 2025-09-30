PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Brand in Küche

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.09.2025, gegen 11:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Übertal in Tiengen gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen verschmorten Akku eines Elektrogerätes vorfinden. Dieser sei in Brand geraten und haben auch benachbarte Geräte und Teile der Küche in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohnerin konnte den Brand selbstständig löschen. Sie wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Sachschaden im vierstelligen Bereich liegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren