POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfall bei Flohmarkt - unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, kurz nach 18.00 Uhr, kam es beim Flohmarkt in der Hebelstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Anhänger und einer Frau. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem Anhänger die Hebelstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Vorbeifahren an einen stehenden Pkw, an welchem die hintere linke Tür geöffnet gewesen sein soll, sei es zur Kollision zwischen dem Anhänger und der offenstehenden Fahrzeugtür gekommen. Die 71-jährige Fahrerin des stehenden Pkws, welche zu diesem Zeitpunkt an ihrem Pkw stand, sei in der Folge seitlich auf den Anhänger gestürzt. Die leicht verletzte 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beiden Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Während des Unfallzeitpunktes sollen viele Flohmarkt Beschicker mit Verladetätigkeiten beschäftigt gewesen sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

