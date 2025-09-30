Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.09.2025, gegen 17.00 Uhr, kam es zu einem Abbiegeunfall, bei welchem ein Pkw sowie ein Motorrad beteiligt waren und sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Freiburger Straße in Tumringen und bog nach links in den Berner Weg ein. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 43-jährigen Motorradfahrer, welcher seitlich mit dem Pkw der 36-Jährigen kollidierte und stürzte. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund einer Schwangerschaft wurde die 36-Jährige zwecks einer Untersuchung ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

