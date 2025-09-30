PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/ Riedern am Wald: Vorfahrtsverletzung- eine Person leicht verletzt.

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.09.2025, gegen 12:15 Uhr kam es in Riedern am Wald an der Kreuzung Augustinerstraße zur Hardbuckstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 63-jährigen Seat-Fahrerin. Die Seat-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

