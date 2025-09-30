PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Zweiradfahrer muss ausweichen und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.09.2025, gegen 9:00 Uhr beabsichtigte eine 66-jährige Autofahrerin vom Fahrbahnrand in die Martinstraße einzufahren. Dabei übersah sie einen auf der Martinstraße fahrenden Motorradfahrer, welcher ausweichen musste und hierbei zu Fall kam. Zu einem Kontakt zwischen Auto und Motorrad kam es nicht. Der 71-jährige Motorradfahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

