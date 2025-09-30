POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Zweiradfahrer muss ausweichen und verletzt sich leicht
Freiburg (ots)
Am Montag, 29.09.2025, gegen 9:00 Uhr beabsichtigte eine 66-jährige Autofahrerin vom Fahrbahnrand in die Martinstraße einzufahren. Dabei übersah sie einen auf der Martinstraße fahrenden Motorradfahrer, welcher ausweichen musste und hierbei zu Fall kam. Zu einem Kontakt zwischen Auto und Motorrad kam es nicht. Der 71-jährige Motorradfahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Motorrad entstand Sachschaden.
