Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Marienrachdorf

Montabaur (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 28.09.2025 20:00 Uhr auf Montag, 29.09.2025 08:00 Uhr kam es in 56242 Marienrachdorf in der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Durch das verursachende Fahrzeug wurde ein geparktes Fahrzeug beim Wenden/Rückwärtsfahren beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Verursacher um einen Mercedes Vito handeln, der hinten auf der Fahrerseite beschädigt ist. Außerdem dürfte dieser mit gelblicher Anhaftung bedeckt oder gelblich lackiert sein.

Zeitgleich kam es zu einem Diebstahl einer Warnbake aus einer Baustellenabsperrung.

Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder der entwendeten Warnbake machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel: 02602 - 92260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

