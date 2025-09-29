PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch

Montabaur (ots)

Am 29.09.2025 in der Zeit zwischen 15:40 und 16:15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Mons-Tabor-Straße in Montabaur ein. Die Tür zur Wohnung des Mehrfamilienhauses wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und anschließend die Räume durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld und konnten in der kurzfristigen Abwesenheit der Geschädigten unerkannt entkommen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:31

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Stadthalle Ransbach-Baumbach

    Ransbach-Baumbach (ots) - In der Nacht vom Sonntag, 28.09.2025 auf Montag,29.09.2025 kam es auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Durch das verursachende Fahrzeug (ggf. Traktor/LKW/Baufahrzeug o.ä.) wurde ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beim Wenden/Rückwärtsfahren stark ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:03

    POL-PDMT: Mudershausen. Einbruch in Vereinsheim

    Mudershausen (ots) - Wie erst am gestrigen Sonntag bekannt wurde, kam es am 21. September um kurz nach 4 Uhr zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Hundesportvereins an der Bundesstraße 274. Die Aufnahme einer Wildkamera zeigt zum Tatzeitpunkt zwei vermummte Personen, die die Tür zu einem Lagerraum aufbrechen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen lediglich Erste-Hilfe-Material. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:50

    POL-PDMT: Mudershausen. Betrunken in Leitplanke gefahren und geflüchtet

    Mudershausen (ots) - Die Besatzung eines Rettungswagens informierte die Polizeiinspektion Die am Sonntag gegen 04:20 Uhr darüber, dass ihnen auf der Bundesstraße 274 zwischen Zollhaus und Allendorf zunächst ein stark beschädigter Pkw entgegengekommen sei und man kurz darauf auf der Strecke eine frischen Unfallschaden an einer Schutzplanke festgestellt habe. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren