Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl durch Spendensammler in Höhr-Grenzhausen

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am 29.09.2025 kam es gegen 16:40 Uhr in der Juchaczstraße, Höhr-Grenzhausen zu einem Diebstahl durch einen angeblichen Spendensammler für einen Zirkus. Als der Geschädigte einen geringen Bargeldbetrag holte, nutzte die unbekannte männliche Person die Gelegenheit und entwende den Haustürschlüssel des Geschädigten.

Bei dem unbekannten soll es sich um eine männliche Person, von ca. 50 Jahren mit grau melierten Haaren und großen Geheimratsecken gehandelt haben.

Zeugen, welche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Höhr-Grenzhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
Telefon: 02624-94020

Bengel, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

