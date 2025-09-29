Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Montabaur (ots)

Am 29.09.2025 um 16:30 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Kolpingstraße in Montabaur einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrer mit 1,85 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein muss der Beschuldigte nicht mehr abgeben, da dieser bereits wegen früherer Fahrten unter Alkohol in amtlicher Verwahrung ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell