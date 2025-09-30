Polizei Münster

POL-MS: Zeuge hindert E-Scooter-Dieb an Flucht -35-Jähriger am Bremer Platz gestellt

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagnachmittag (29.09., 15:55 Uhr) am Bremer Platz einen E-Scooter-Dieb gestellt.

Der Zeuge beobachtete den 35-Jährigen, wie er sich an einem angeschlossenen E-Scooter zu schaffen machte und schließlich das Schloss aufbrach. Er sprach den Tatverdächtigen an, lief ihm hinterher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Polizisten händigten den E-Scooter dem Eigentümer aus. Den 35-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

