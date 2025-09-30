POL-MS: Zeuge hindert E-Scooter-Dieb an Flucht -35-Jähriger am Bremer Platz gestellt
Münster (ots)
Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagnachmittag (29.09., 15:55 Uhr) am Bremer Platz einen E-Scooter-Dieb gestellt.
Der Zeuge beobachtete den 35-Jährigen, wie er sich an einem angeschlossenen E-Scooter zu schaffen machte und schließlich das Schloss aufbrach. Er sprach den Tatverdächtigen an, lief ihm hinterher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.
Die Polizisten händigten den E-Scooter dem Eigentümer aus. Den 35-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.
Kontakt für Medienvertreter:
Polizei Münster
Pressestelle
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell