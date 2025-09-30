PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Zeuge hindert E-Scooter-Dieb an Flucht -35-Jähriger am Bremer Platz gestellt

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagnachmittag (29.09., 15:55 Uhr) am Bremer Platz einen E-Scooter-Dieb gestellt.

Der Zeuge beobachtete den 35-Jährigen, wie er sich an einem angeschlossenen E-Scooter zu schaffen machte und schließlich das Schloss aufbrach. Er sprach den Tatverdächtigen an, lief ihm hinterher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Polizisten händigten den E-Scooter dem Eigentümer aus. Den 35-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren