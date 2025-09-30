POL-MS: Einbruch in Fahrradgeschäft in Handorf - Polizei bittet um Hinweise
Münster (ots)
Nachdem unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachtmittag (27.09., 15 Uhr) bis Montagmorgen (29.09., 07:49 Uhr) in ein Fahrradgeschäft an der Gildenstraße eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.
Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter ein Fenster im Obergeschoss und verschafften sich auf diese Weise Zutritt ins Geschäft. Das Diebesgut ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.
Kontakt für Medienvertreter:
Polizei Münster
Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/
