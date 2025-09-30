PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Fahrradgeschäft in Handorf - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachtmittag (27.09., 15 Uhr) bis Montagmorgen (29.09., 07:49 Uhr) in ein Fahrradgeschäft an der Gildenstraße eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter ein Fenster im Obergeschoss und verschafften sich auf diese Weise Zutritt ins Geschäft. Das Diebesgut ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

