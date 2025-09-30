Polizei Münster

POL-MS: Hinweisportal zum Zweitligaspiel SC Preußen Münster und Eintracht Braunschweig eingerichtet - Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung "Zweitligapartie zwischen SC Preußen Münster und Eintracht Braunschweig - Auseinandersetzung beider Fanlager im Vorfeld - die Polizei sucht Zeugen" (ots vom 28.09., 17:36 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6126870)

Nachdem es im Zusammenhang mit dem Zweitligaspiel am Sonntag (28.09.) zu körperlichen Auseinandersetzungen der beider Fanlager an der Robert-Bosch-Straße und zum Übersteigen der Zäune im Stadion kam, ist die Polizei weiter auf der Suche nach Zeugen.

Um Foto- und Videomaterial hochzuladen ist ein Hinweisportal der Polizei unter folgendem Link https://nrw.hinweisportal.de/ eingerichtet worden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei ebenfalls unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

