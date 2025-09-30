PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Hinweisportal zum Zweitligaspiel SC Preußen Münster und Eintracht Braunschweig eingerichtet - Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung "Zweitligapartie zwischen SC Preußen Münster und Eintracht Braunschweig - Auseinandersetzung beider Fanlager im Vorfeld - die Polizei sucht Zeugen" (ots vom 28.09., 17:36 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6126870)

Nachdem es im Zusammenhang mit dem Zweitligaspiel am Sonntag (28.09.) zu körperlichen Auseinandersetzungen der beider Fanlager an der Robert-Bosch-Straße und zum Übersteigen der Zäune im Stadion kam, ist die Polizei weiter auf der Suche nach Zeugen.

Um Foto- und Videomaterial hochzuladen ist ein Hinweisportal der Polizei unter folgendem Link https://nrw.hinweisportal.de/ eingerichtet worden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei ebenfalls unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:53

    POL-MS: Männer berauben 22-Jährigen vor Hiltruper Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem eine Gruppe Männer am späten Freitagabend (26.09., 22:10 Uhr) einen 22-Jährigen vor einer Tankstelle an der Westfalenstraße mit einem Messer beraubt hat, sucht die Polizei weitere Zeugen. Nach Angaben des Beraubten war er mit einem Bekannten zu Fuß auf dem Weg zu einer Tankstelle zwischen den Straßen Burgwall und An der Hiltruper ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:54

    POL-MS: Widerstand an der Engelenschanze - 18-Jähriger in Gewahrsam genommen

    Münster (ots) - Am späten Samstagabend (27.09., 22:50 Uhr) haben Polizeibeamte einen 18-jährigen, mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler kontrolliert, der anschließend Widerstand leistete. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie den 18-Jährigen auf der Windthorststraße beobachteten, wie er mutmaßlich Betäubungsmittel verkaufte. Die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:23

    POL-MS: Nach mehreren Bränden in Kinderhaus - 35-Jähriger vorläufig festgenommen

    Münster (ots) - Am frühen Montagmorgen (29.09., 03:02 Uhr) wurde die Polizei durch die Feuerwehr zu mehreren Bränden in Kinderhaus alarmiert. Im Verlauf der Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brannten eine Papiermülltonne an der Schneidemühlerstraße und ein Altkleidercontainer an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren