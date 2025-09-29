PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Männer berauben 22-Jährigen vor Hiltruper Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem eine Gruppe Männer am späten Freitagabend (26.09., 22:10 Uhr) einen 22-Jährigen vor einer Tankstelle an der Westfalenstraße mit einem Messer beraubt hat, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Nach Angaben des Beraubten war er mit einem Bekannten zu Fuß auf dem Weg zu einer Tankstelle zwischen den Straßen Burgwall und An der Hiltruper Baumschule. Als sie an einem schwarzen Fahrzeug vorbeiliefen, welches auf dem Parkplatz eines Autohauses stand, stiegen vier Personen aus. Eine Person hielt den 22-Jährigen fest und stach mit einem Messer in seine Richtung. Während er auswich, rissen ihm die Männer seine schwarze Tasche vom Körper.

Laut der Beschreibung seines Begleiters habe einer der Täter ein weißes Oberteil und eine Jogginghose getragen. Zudem sei er "etwas korpulenter" gewesen.

Erste Ermittlungen führten die Beamten zu dem Fahrzeug eines 23-jährigen Mannes mit syrischer Staatsangehörigkeit. Er steht im Verdacht, einer der vier Täter zu sein.

Die Polizei bittet nun mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

