POL-NB: Fahrzeugführerin kommt in den Gegenverkehr und stößt mit PKW zusammen

Sassnitz (ots)

Am 30.01.2025 gegen 17:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden in der August-Bebel-Str. in Sagard. Die 52-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW Up befuhr dabei die August-Bebel-Str. aus Richtung Ernst-Thälmann-Str. kommend in Richtung Schulstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie dabei in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW BMW 320d. Der 26-jährige Fahrzeugführer des BMW blieb unverletzt, sein 56-jähriger Beifahrer erlitt jedoch leichte Verletzungen. Die 52-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt und musste ins SANA-Krankenhaus nach Bergen verbracht werden. Beide PKW waren im Anschluss des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe kam die freiwillige Feuerwehr aus Sagard mit insgesamt 13 Kollegen und 3 Fahrzeugen vor Ort. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen eingeleitet. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

