Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Kellerräume

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 15.10.2025 um 15:00 Uhr bis zum 18.10.2025 um 14:00 Uhr kam es in drei Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Waldenburgerstraße in Alt-Arnsberg zu Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen und entwendeten ein lilafarbenes Pedelec der Marke Giant. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

