POL-HSK: Brand in Mehrfamilienhaus in der Dalheimer Straße in Meerhof

Sundern (ots) - Am gestrigen Abend um 22:00 Uhr kam es in der Settmeckestraße in Sundern zu einem versuchten Einbruch in eine Garage. Die betroffene Garage befindet sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses und grenzt an das Wohnhaus an. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu der Garage zu verschaffen. Dem oder den Tätern gelang es, das Tor zu öffnen. Daraufhin löste jedoch die ...

mehr