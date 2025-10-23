Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Brand in Mehrfamilienhaus in der Dalheimer Straße in Meerhof
Marsberg (ots)
Am 22.10.2025 um 13:31 Uhr erhielt die Polizeiwache Marsberg Kenntnis über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dalheimer Straße in Meerhof. In einem Anbau des Hauses, der als Werkstatt und Abstellraum dient, brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Drei Personen wurden durch Rauchgase verletzt, davon zwei Personen schwer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
