PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Mehrfamilienhaus in der Dalheimer Straße in Meerhof

Marsberg (ots)

Am 22.10.2025 um 13:31 Uhr erhielt die Polizeiwache Marsberg Kenntnis über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dalheimer Straße in Meerhof. In einem Anbau des Hauses, der als Werkstatt und Abstellraum dient, brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Drei Personen wurden durch Rauchgase verletzt, davon zwei Personen schwer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 08:02

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Tag um 17:45 Uhr kam es in der Heinrich-Lübke-Straße in Sundern zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Hausbewohner im Alter von 25 und 30 Jahren gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Die Streitigkeiten zwischen den beiden Männern eskalierten. Der 30-jährige Mann griff zu einer herausgebrochenen Fliese, die auf dem Boden lag und schlug damit den 25-Jährigen. Dieser schlug ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:47

    POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfallflucht

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Tag um 12:35 Uhr kam es in der Apostelstraße in Arnsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 62-jähriger Mann aus Arnsberg einem silbernen Auto auf. Der Fahrer des silbernen Autos entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Fahrer und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:29

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Abend um 22:00 Uhr kam es in der Settmeckestraße in Sundern zu einem versuchten Einbruch in eine Garage. Die betroffene Garage befindet sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses und grenzt an das Wohnhaus an. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu der Garage zu verschaffen. Dem oder den Tätern gelang es, das Tor zu öffnen. Daraufhin löste jedoch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren