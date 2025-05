Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Hamm (Sieg) (ots)

Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 16.25 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer die Lindenallee, aus Richtung Au (Sieg) kommend, in Fahrtrichtung Roth. Als dieser verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein unmittelbar dahinter befindlicher Mofa-Fahrer auf den Pkw auf. Der 17-jährige Zweiradfahrer kam hierbei zu Sturz. Er erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell