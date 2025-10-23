Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf Spielplatz in Herdringen

Arnsberg (ots)

Zehnjähriges Mädchen wurde mit brennender Streichholzschachtel beworfen. Am 22.10.2025 gegen 16:00 Uhr hielten sich zwei zehnjährige Mädchen auf einem Spielplatz in Arnsberg-Herdringen auf. Nach Angaben eines der Mädchen spielten dort ein zwölfjähriger und ein 13-jähriger Junge mit Streichhölzern. Der 13-Jährige habe eine Streichholschachtel angezündet und nach dem Mädchen geworfen. Die brennende Streichholzschachtel habe das Mädchen am Kopf getroffen und durch den Aufprall leicht verletzt. Die Namen der beiden Jungen waren der Geschädigten bekannt. Ein Erziehungsberechtigter des Mädchens zeigte den Sachverhalt am Abend des 22.10.2025 bei der Polizei an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell