POL-W: W - Vermisste Andrea M.-K. - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Am Dienstag (12.11.2024, um 19:40 Uhr) kam es auf der Roseggerstraße in Höhe der Linienstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Tretroller. Eine 43-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Mazda 3 auf der Roseggerstraße in Richtung Linienstraße. Als sie nach links in die Kleestraße einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 11-jährigen Tretrollerfahrer. Dieser ...

mehr