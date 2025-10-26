PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg-Neheim (ots)

In der Zeit vom 23.10.25, 15:00 Uhr bis 25.10.2025, 11:15 Uhr drangen unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus mit Büro am Samlandweg ein. An der Rückseite des Hauses wurden die Jalousien hoch geschoben und ein Fenster aufgehebelt. Das Büro und einige Räume der Wohnung wurden durchsucht. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

