Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Meschede und Brilon

Meschede/Brilon (ots)

Meschede: Einbruch in Wohnhaus

Am "Klausenweg" ist Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Vermutlich gegen 19 Uhr haben sich die aktuell noch unbekannten Täter gewaltsam Zugang in das Haus verschafft, bevor sie geflüchtet sind. Ein Zeuge hat gegen 19 Uhr zwei Männer am Tatort gesehen. Möglicherweise haben diese Männer ein weißes Auto benutzt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Brilon: Einbruch in Doppelhaushälfte

"An der Schützenhalle" haben sich Samstag in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 22:50 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Doppelhaushälfte verschafft. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge haben sie Schmuck und Bargeld erbeutet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Laura Humbeck
Telefon: 0291 / 90 20 - 1143
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

