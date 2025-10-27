PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 18-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Marsberg (ots)

Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der 18-Jährige war am Sonntag gegen 07:50 Uhr mit seinem Auto auf der "Westheimer Straße" in Richtung Marsberg unterwegs. Bei dem Unfall ist Schaden an mehreren Leitpfosten, Verkehrsschildern, einem angrenzenden Zaun und am Auto des Marsbergers entstanden. Wieso er von der Fahrbahn abgekommen ist, ermittelt das Verkehrskommissariat. Der 18-Jährige ist schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Laura Humbeck
Telefon: 0291 / 90 20 - 1143
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:16

    POL-HSK: Mehrere PKW durch Vandalismus beschädigt

    Arnsberg-Neheim (ots) - Am 25.10.2025, gegen 03:00 Uhr, zogen offenbar mehrere Personen randalierend von der Möhnestraße über die Friedensstraße, die Straße Alter Graben und die Schwester-Aicharda-Straße zur Fußgängerzone. Auf ihrem Weg lärmten sie und traten an mindestens 10 geparkten Autos Außenspiegel ab. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:59

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Arnsberg-Neheim (ots) - In der Zeit vom 23.10.25, 15:00 Uhr bis 25.10.2025, 11:15 Uhr drangen unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus mit Büro am Samlandweg ein. An der Rückseite des Hauses wurden die Jalousien hoch geschoben und ein Fenster aufgehebelt. Das Büro und einige Räume der Wohnung wurden durchsucht. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien zur ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:27

    POL-HSK: Einbrüche in Wohnungen

    Brilon (ots) - Am 25.10.2025 kam es zwischen 17:00 und 23:00 Uhr in Brilon zu zwei Einbrüchen in Wohnungen. In der Straße Eselskamp schlugen unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Balkontür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein und drangen so gewaltsam in die Wohnung ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuten sie Bargeld. In der Straße An der Schützenhalle schlugen Unbekannte ebenfalls ein Fenster im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren