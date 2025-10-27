Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 18-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Marsberg (ots)

Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der 18-Jährige war am Sonntag gegen 07:50 Uhr mit seinem Auto auf der "Westheimer Straße" in Richtung Marsberg unterwegs. Bei dem Unfall ist Schaden an mehreren Leitpfosten, Verkehrsschildern, einem angrenzenden Zaun und am Auto des Marsbergers entstanden. Wieso er von der Fahrbahn abgekommen ist, ermittelt das Verkehrskommissariat. Der 18-Jährige ist schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell