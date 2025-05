Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall Kraftstoff ausgelaufen

Am Dienstag, 27.05. gegen 03:55 Uhr befuhr ein 51-jähriger rumänischer Staatsbürger mit seinem Lkw-Gespann die Heidelsteinstraße in Neuhof-Dorfborn in Fahrtrichtung Sandfeldstraße. Beim Wendeversuch in der Straße "Am Dorfborn" touchierte der Fahrer einen Stein, welcher sich neben der Fahrbahn befand. Hierdurch wurde der Dieseltank beschädigt und ca. 300 Liter Diesel liefen auf ein gepflastertes Grundstück und die Straße aus. Durch die verständigten Feuerwehren aus Neuhof und Dorfborn, welche mit 20 Kameraden vor Ort waren, wurde der Diesel abgebunden. Eine nachhaltige Umweltschädigung wurde durch die Feuerwehr vor Ort verneint.

Sachschaden in Höhe von ca. 400,00 EUR ist lediglich am Tank der LKW-Zugmaschine entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell