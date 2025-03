Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zollamt Baden-Baden am 19. März 2025 nur eingeschränkt erreichbar

Karlsruhe (ots)

Das Zollamt Baden-Baden, Airport Boulevard B 210, 77836 Rheinmünster, ist aufgrund einer Serverumstellung am Mittwoch, den 19. März 2025, telefonisch nicht erreichbar. Ferner können Abfertigungen an diesem Tag nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Einzahlungen, darunter die Abfertigung von Zahlungsrückständen der Kraftfahrzeugsteuer, sind an diesem Tag am Zollamt Baden-Baden nicht möglich. Alternativ können diese beim Hauptzollamt Karlsruhe in der Philipp-Reis-Straße 4, 76137 Karlsruhe, getätigt werden.

