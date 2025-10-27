Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erfolgreiche Durchsuchung in Arnsberg - Zwei Tatverdächtige in Haft

Arnsberg (ots)

Nach Ermittlungsarbeit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Ermittler der Kriminalpolizei am Samstag eine Wohnung im Arnsberger Stadtgebiet durchsucht. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf rund drei Kilogramm Amphetamin sowie weitere Gegenstände, die zur Herstellung und zum Handel von Betäubungsmitteln bestimmt sind. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 35 und 44 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Am Sonntag wurden beide dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Mit der Durchsuchung und den Festnahmen gelang der Polizei ein bedeutender Schlag gegen den illegalen Drogenhandel im Stadtgebiet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

