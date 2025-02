Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Einfamilienhaus - Nidderau - Ortsteil Windecken

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 21.30 Uhr, kam es in der Eicher Straße, im Bereich der 30er Hausnummern, zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Entwendet wurde unter anderem Bargeld.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Offenbach am Main, 23.02.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

